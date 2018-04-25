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Плюшкины в Туле: На улице Руднева припаркованы легковушки-помойки

Плюшкины в Туле: На улице Руднева припаркованы легковушки-помойки

«Машины завалены мусором внутри, грязные снаружи. Иногда в них спит водитель...»

На несколько «кучек хлама» пожаловалась тулячка Оксана Гусева.

– Каждый день вожу ребенка в садик, идем по ул. Николая Руднева. В районе домов 64−66 постоянно наблюдаю одну и ту же картину: «кортеж» из трех жу-у-утко грязных авто неизвестного года выпуска. Машины внутри и снаружи завалены всяким мусором. Иногда в машине спит водитель…

Если устраиваешь свалку дома — это все же твое личное пространство, но машины такого вида на улице – это уже «свалка на выезде». Обидно за город!

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Легковушки-помойки в Туле, Фото: 1
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 2
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 3
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 4
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 5
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 6
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 7
Легковушки-помойки в Туле, Фото: 8
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Напомним, не далее как вчера Myslo побывал в Центральном округе Тулы, где один из дворов завален тоннами мусора.

Подробнее – здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:02 +8
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