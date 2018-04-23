Туляков приглашают стать часовыми Победы

Мероприятие пройдет 7 и 8 мая в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Центральном парке у стелы «Бессмертный полк – Тула».

В течение суток – с 10 утра 7 мая до 10 утра 8 мая более ста туляков поочередно по два человека будут заступать на пост около стелы «Бессмертный полк – Тула» на 30 минут.

Для стоящих на посту прозвучат песни военных лет. В завершение вахты каждый раз будет звучать легендарная композиция «День Победы» Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова.

К участию приглашаются учащиеся и студенты образовательных учреждений Тулы, жители города, общественные активисты. В торжественном открытии вахты примут участие ветераны Великой Отечественной войны.

Часовые Победы – пара, стоящая на посту у мемориала, будут одеты в плащ-палатки образца 1936 года.

Под каждым часовым будет стоять небольшая тумба, символизирующая пост.

Для участия необходимо отправить заявку с контактными данными (ФИО, место работы и должность, ссылку на профиль в социальной сети и контактный телефон) на электронную почту проекта pobeda07042018@mail.ru до 27 апреля 2018 года 21.00 включительно. После обработки заявки координатор свяжется с вами для уточнения подробностей.