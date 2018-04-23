Грипп и ОРВИ в Тульской области: последние данные

По информации Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается. Но некоторые школы еще на карантине.

В области продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 16 по 22 апреля в регионе зарегистрировано 6340 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель 42,2 на 10 тысяч населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 29,4% и ниже эпидемического порога на 19%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрирован 2801 случай заболевания, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 31,2% и ниже порога на 15,4%.

По данным лабораторного мониторинга, на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ было обследовано 182 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 61 человека, из них у 60 подтверждены вирусы гриппа, у 1 — вирусы не гриппозной этиологии.

По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс в пяти классах трех школ (Донской и Новомосковск).

В связи с сохраняющимся снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ в области отменены мероприятия в соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению готовности территории Тульской области к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06