Администрация Тулы рассказала о причинах задержек общественного транспорта в Левобережном

В администрации Тулы прокомментировали жалобы жителей на нехватку общественного транспорта в Левоборежном и на Рязанской.

С жалобой на регулярное нарушение общественным транспортом графика движения в редакцию Myslo обратились жители ул. Рязанской и мкрн Левобережный. Люди сообщили, что общественный транспорт не соблюдает утвержденное расписание.

Это касается маршрутки №51 и автобуса №1. По словам жителей, вместо положенных шести минут маршрутку приходится ждать 10-15 минут. Автобус и того больше: вместо 22 минут – час-полтора.

По мнению жителей, причина в том, что на маршрут выходит меньше единиц транспорта, чем положено: