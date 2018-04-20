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Администрация Тулы рассказала о причинах задержек общественного транспорта в Левобережном

Администрация Тулы рассказала о причинах задержек общественного транспорта в Левобережном

В администрации Тулы прокомментировали жалобы жителей на нехватку общественного транспорта в Левоборежном и на Рязанской.

С жалобой на регулярное нарушение общественным транспортом графика движения в редакцию Myslo обратились жители ул. Рязанской и мкрн Левобережный. Люди сообщили, что общественный транспорт не соблюдает утвержденное расписание.

Это касается маршрутки №51 и автобуса №1. По словам жителей, вместо положенных шести минут маршрутку приходится ждать 10-15 минут. Автобус и того больше: вместо 22 минут – час-полтора.

По мнению жителей, причина в том, что на маршрут выходит меньше единиц транспорта, чем положено:

 

 

В пресс-службе администрации сообщили, что в данный момент увеличить количество единиц транспорта на маршруте не представляется возможным. 

Дмитрий Ярцев

– Транспортная работа маршрутов осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием движения, – пояснил замначальника МКП «Тулгорэлектротранс» Дмитрий Ярцев. – Подробно с расписанием движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Тулы.

В случае большого скопления транспорта на центральных улицах города, ДТП или иной нештатной ситуации происходят задержки в движении, в том числе городского пассажирского транспорта. Также имеет место и сход с линии транспорта в связи с технической неисправностью. Указанные причины нарушения транспортной работы приводят к опозданиям автобусов и отклонениям от установленного расписания. 

По вопросу выпуска на маршрут №1 автобусов меньшей вместимости, чем автобусы маршрута №3: для работы на всех маршрутах регулярных перевозок, в том числе и на маршруте №1, привлекаются автобусы разных марок: ПАЗ, НЕФАЗ, «Волжанин».

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:18 +1
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