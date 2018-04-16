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В Тульской области сотрудники ГИБДД за три дня поймали 41 нетрезвого водителя
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сотрудники ГИБДД за три дня поймали 41 нетрезвого водителя

На всех нарушителей составили административные материалы.

С 13 по 15 апреля на территории Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 41 водителя, которые находились за рулем транспортных средств в нетрезвом виде. Из них 23 человека отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, инспекторы ДПС выявили трех водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо:

  • обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет,
  • принудительными работами на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2-х лет,
  • лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 0
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