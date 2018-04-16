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Кто из депутатов Тульской областной Думы самый богатый?

Кто из депутатов Тульской областной Думы самый богатый?

Депутаты Тульской областной Думы 6-го созыва отчитались о доходах за 2017 год.

Самый высокий доход за год оказался у Николая Макаровца. Николай Александрович задекларировал годовой доход в 59 118 051, 05 рублей.

В собственности у Макаровца несколько объектов недвижимости: два жилых дома (90,6 кв. м и 402, 3 кв. м), часть здания (гараж-бокс), 2 места на подземной автостоянке площадью 3 487,5 кв. м (две доли в праве по 2/178), четыре участка для ЛПХ (968, 675, 2600, 1200 кв. м), две квартиры (116,6 и 115 кв. м). Из автомашин – Lexus NX 2015 года.

Супруга Николая Макаровца задекларировала доход за 2017 год в размере 757 тыс. 418 рублей. У нее в собственности 4-комнатная квартира.

Сюжет: Доходы областных депутатов-2018
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