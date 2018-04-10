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Туляков приглашают присоединиться к интернет-маршу «Честь Победы»

Туляков приглашают присоединиться к интернет-маршу «Честь Победы»

Жители региона смогут рассказать об истории своей семьи и опубликовать фотографии родственников, участвовавших в сражениях против фашистских захватчиков.

С 3 по 10 мая жители Тульской области могут присоединиться к Всероссийскому интернет-маршу увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времен Великой Отечественной войны «Честь Победы».

На сайте стенапризнаний.рф все желающие смогут опубликовать истории и фотографии своих родных, во время Великой Отечественной войны сражавшихся против фашистских захватчиков.

Для этого необходимо зайти на сайт стенапризнаний.рф, опубликовать историю по предложенной форме «Написать признание», отметить в тегах город и область. После публикации нужно также сделать репост, тогда фотографии будет присвоен стикер «Честь Победы».

Сюжет: День Победы-2018
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