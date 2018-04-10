Паводок в Туле: фото и видео

Фото Алексея Пирязева

Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прошёлся вечером по тульской набережной и сделал несколько кадров.

В свете вечерних огней поднявшаяся Упа выглядит очень даже органично – даже не верится, что скоро большая вода «уйдёт».

Сегодня поступила информация о возобновлении транспортного сообщения на низководном мосту в поселке Устье Кимовского района – уровень воды в реке Сухая Табола существенно снизился.

Наш пользователь Дмитрий Бирюков тоже не остался в стороне и поделился видеороликом с видами на тульскую реку. Красиво, не правда ли?

Накануне сотрудники регионального ГУ МЧС сообщили, что паводок пошёл на убыль. А сегодня поступила информация о возобновлении транспортного сообщения на низководном мосту в поселке Устье Кимовского района – уровень воды в реке Сухая Табола существенно снизился.