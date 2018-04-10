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Правительство пообещало Болоховским школьникам автобус с 1 сентября

Правительство пообещало Болоховским школьникам автобус с 1 сентября

В региональном Минтрансе прокомментировали публикацию Myslo.

По поводу перевозки детей из поселка Болоховский до школы в поселке Шварцевский школьным автобусом, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области  в рамках своей компетенции сообщает:

– По маршруту автомобильной дороги «Болохово-Шварц» расположен железнодорожный переезд. В настоящее время место пересечения автомобильной дороги и железнодорожного полотна не обустроено надлежащим образом (не оборудована горизонтальная 10-метровая площадка переезда). Таким образом не соблюдены требования безопасности дорожного движения для транспортных средств.

Движение школьного автобуса по данной дороге не может быть осуществлено.

В настоящее время ГАУ ТО «Проектная контора» разработало проект  капитального ремонта участка автомобильной дороги «Болохово – Шварц» в районе железнодорожного переезда протяженностью 0,754 км. Проект включает в себя строительство горизонтальной 10 метровой площадки. Проект готов к отправке на экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы в срок до 15 августа 2018 года ГУ ТО «Тулаавтодор» планирует выполнить строительно-монтажные работы по данному объекту. 

А до 1 сентября 2018 года провести комиссионное обследование и открыть школьный маршрут. 

 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что детям из поселка Болоховский Киреевского приходится ходить в школу через поле. Каждый день в общей сложности, 6 км. Асфальтированная дорога есть, но она гораздо длиннее.

Автобус у Киреевской администрации есть. Но взить детей этим маршрутом он не имеет права из-за небезопасного ж/д переезда.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +2
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Место
Тульская областьКиреевский район

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