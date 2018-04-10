В Туле места отдыха обработают от клещей

В Туле места массового пребывания людей обработают от клещей. Работы стартуют 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заключен контракт с ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения» на сумму 424 тысячи рублей. Планируется обработать порядка 100 пространств, площадь обработки 173 га.

По всем местам предварительно будут проведены контрольные мероприятия по определению наличия клещей. После обработки установят предупреждающие таблички с датой проведения работ.

Обратите внимание, что в течение трех дней после обработки запрещено заходить на указанные территории.