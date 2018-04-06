Под Тулой дети пешком ходят в школу 6 км через поле

Кадр из видео.

Три км в одну сторону, еще три – в другую.

В поселке Болоховский Киреевского района — это 40 км от Тулы — своей школы нет. 16 ребят каждый день преодолевают расстояние в 3 км через грязное поле до школы в Шварцевском. И три километра обратно. И в снег, и в грязь.

В Шварцевском — ближайшая к их населенному пункту школа. Асфальтированная дорога от Болоховского к Шварцевскому имеется, но она гораздо длиннее — 9 км. Детям приходится срезать.

Вот такие будни:

Это еще хорошо, что пацан поскользнулся и упал после занятий, на обратном пути. А если б в школу такой пришел?

Вы спросите, почему нет школьного автобуса? Жители много лет о нем мечтают. И даже пишут властям. Но проблема оказалась гораздо интереснее, чем если бы автобуса просто не было в наличии.

Автобус у Киреевской администрации есть. И СанПиН предполагает возить детей из сельской местности, если расстояние до школы свыше 2 км для школяров с 1 по 4 класс и свыше 4 км для старших детей. Еще в 2014 году дорогу до Шварцевского отремонтировали и она безопасна для перевозки детей.

Вся проблема в том, что на пути в поселок Шварцевский есть принадлежащий РЖД железнодорожный переезд — 327-й км перегона «Присады — Дедилово». Судя по ответам властей всех уровней, небезопасный. «Продольный уклон горизонтальных площадок на подходах к переезду не соответствует нормативным требованиям» – детей по такому возить нельзя, разрешения на школьный маршрут получить не удается.

Еще в январе 2015 года Киреевская прокуратура через суд потребовала обязать РЖД найти денег и обустроить переезд. Ремонтировать там немного — 25,6 метра. Дело передали по месту нахождения ответчика, в Мещанский суд Москвы. Однако окончательное решение суд вынес только в июле 2016 года: прокуратуре в иске отказали, переезд остался нетронутым.

Получается, что возить детей через переезд, у которого «продольный уклон горизонтальных площадок» не в порядке, нельзя. А ходить пешком через поле по колено в грязи – можно.