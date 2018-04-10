Провал грунта на детской площадке: устранять аварию будет «Тулагорводоканал»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали ЧП, которое произошло на улице Майской. Напомним, между домами № 3 и 5 на детской площадке образовалась полутораметровая дыра.

- 9 апреля обнаружен провал грунта диаметром 6,5 м, глубиной 1,5 м по адресу ул. Майская, д. 3 около детской площадки. После обнаружения провала на место выехали начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков и специалисты городской службы спасения.

Сразу были приняты меры по обеспечению безопасности данного аварийного участка путем его ограждения и освещения в ночное время.

10 апреля в 8.30 приняты меры по организации ремонта участка, прибыла техника (экскаватор, самосвал) для устранения провала грунта, а также прибыли представители всех сетевых коммуникационных организаций.

После осмотра данного участка предполагаем, что в результате таяния грунта произошло смещение железобетонной трубы диаметром 1,5 м, вода вышла наружу.

Принятые 9 апреля в 22.00 меры помогли русло воды направить в аварийную трубу, тем самым обеспечить нормальный слив воды.

По распоряжению главы администрации Тулы вчера в 22.00 было проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где приняли решение о выделении дополнительных ассигнований на ремонт аварийной трубы.

Сегодня устранять аварию будет АО «Тулаговодоканал».

Игровое оборудование на ул. Майской, д.3 находится в исправном состоянии и не попало в зону проседания грунта.