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В Туле суд закрыл Большой универмаг за нарушения пожарной безопасности

В Туле суд закрыл Большой универмаг за нарушения пожарной безопасности

ТЦ будет работать только после устранения всех нарушений.

29 марта прокурор области Александр Козлов, начальник отдела прокуратуры области Инна Прохорова, сотрудники прокуратуры Советского района Тулы при участии сотрудников ГУ МЧС по Тульской области провели проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ООО «Большой универмаг».

Проверка показала, что здание на ул. Советской, 4 эксплуатируется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, выявлены факты несоблюдения должностными лицами ООО «Большой универмаг» требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений.

В ряде помещений первого этажа универмага, в которых расположены объекты торговли Fix Price, «Мебельный», отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, на путях эвакуации из универмага имеются раздвижные двери (главный вход), не обеспечено наличие планов эвакуации в помещениях универмага согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, загромождены эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, в том числе торговыми точками.

Аналогичные нарушения выявлены в цокольном этаже, эксплуатируемом под нужды спортивного зала. Помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Выявлены и другие нарушения.

6 апреля Советский районный суд запретил деятельность торгово-офисного центра Большой универмаг до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Решение суда обращено к немедленному исполнению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 1
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 2
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 3
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 4
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 5
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 6
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 7
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 8
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 9
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 10
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 11
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 12
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 13
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 14
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 15
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 16
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 17
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 18
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 19
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 20
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 21
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 22
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 23
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 24
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 25
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 26
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 27
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 28
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 29
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 30
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 31
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 32
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 33
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 34
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 35
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 36
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 37
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 38
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 39
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 40
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 41
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 42
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