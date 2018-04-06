В Туле в лифте дома произошло короткое замыкание из-за талых вод
Жители пожаловались в администрацию города.
В тульскую администрацию с жалобой на управляющую компанию обратились жители ул. Кауля, 20. По словам туляков, УК не проводит необходимые работы по ремонту лифтового оборудования.
В частности, жители подъезда № 4 отметили, что воды от тающего снега попали на лифтовое оборудование, в связи с чем произошло короткое замыкание. Из-за этого лифт перестал работать.
Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, управляющая компания ООО «УютДом» починила лифт.
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