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В Туле в лифте дома произошло короткое замыкание из-за талых вод

В Туле в лифте дома произошло короткое замыкание из-за талых вод

Жители пожаловались в администрацию города.

В тульскую администрацию с жалобой на управляющую компанию обратились жители ул. Кауля, 20. По словам туляков, УК не проводит необходимые работы по ремонту лифтового оборудования.

В частности, жители подъезда № 4 отметили, что  воды от тающего снега попали на лифтовое оборудование, в связи с чем произошло короткое замыкание. Из-за этого лифт перестал работать.

Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, управляющая компания ООО «УютДом» починила лифт.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +1
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