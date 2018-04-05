«Запасный выход»: Сообщи о нарушениях пожарной безопасности!

В Тульской области идет массовая проверка торговых центров, развлекательных точек на предмет нарушения в них пожарной безопасности.

Myslo первым после Кемеровской трагедии отправился в рейд по тульским торгово-развлекательным центрам, а потом поддержал официальные проверки.

Мы решили открыть постоянную рубрику для ваших сигналов о нарушениях: «Запасный выход». Если вы заметили, что правила пожарной безопасности нарушены в ТЦ, школе, детсаду, больнице, музее, кинотеатре, доме отдыха или детском лагере – пишите пост в наш блог, в официальную группу Myslo ВКонтакте, на редакционную почту, звоните по телефону редакции 57-07-07.

Захламлен пожарный выход? Заперта дверь? Нет огнетушителей или гидрантов? От вас – место нарушения и фото (или видео). От нас – оперативная публикация и сообщения в компетентные органы. Давайте вместе сделаем наш город и область лучше и безопаснее для людей.