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«Запасный выход»: Сообщи о нарушениях пожарной безопасности!

«Запасный выход»: Сообщи о нарушениях пожарной безопасности!

Myslo призывает читателей сообщать о нарушениях в местах массового скопления людей. Давайте вместе наведем порядок!

В Тульской области идет массовая проверка торговых центров, развлекательных точек на предмет нарушения в них пожарной безопасности. 

Myslo первым после Кемеровской трагедии отправился в рейд по тульским торгово-развлекательным центрам, а потом поддержал официальные проверки.

Мы решили открыть постоянную рубрику для ваших сигналов о нарушениях: «Запасный выход». Если вы заметили, что правила пожарной безопасности нарушены в ТЦ, школе, детсаду, больнице, музее, кинотеатре, доме отдыха или детском лагере – пишите пост в наш блог, в официальную группу Myslo ВКонтакте, на редакционную почту, звоните по телефону редакции 57-07-07.

Захламлен пожарный выход? Заперта дверь? Нет огнетушителей или гидрантов? От вас – место нарушения и фото (или видео). От нас – оперативная публикация и сообщения в компетентные органы. Давайте вместе сделаем наш город и область лучше и безопаснее для людей.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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