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На Пасху в Туле ограничат остановку, стоянку и движение транспорта
Фото Алексея Пирязева.

На Пасху в Туле ограничат остановку, стоянку и движение транспорта

Это связано с проведением в городе массовых мероприятий.

На этих выходных, 7 и 8 апреля, в Туле пройдет пасхальное шествие. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, в связи с этим будут введены следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • 7 апреля с 20.00 до 0.00 по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);
  • 8 апреля с 09.00 до 18.30 по пр. Ленина, включая прилегающие территории (на участке от ул. Советской до ул. Первомайской), по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина), на площади Ленина;
  • 8 апреля с 0.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной (на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), по Новомосковскому шоссе (от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • 7 апреля с 20.00 до 0.00 по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);
  • 8 апреля с 0.00 до 3.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);
  • 8 апреля с 16.00 до 18.30 по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, на площади Ленина).

Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении Новомосковска и обратно, и специального транспорта:

  • 8 апреля с 5.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной (на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), по Новомосковскому шоссе (от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км);
  • 8 апреля с 8.00 до 15.00 по ул. Киреевской (на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:31 0
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