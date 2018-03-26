Рейд Myslo: Насколько безопасны тульские ТЦ

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пожар, произошедший в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта, унес жизни как минимум 64 человек, среди них много детей.

Myslo решил проверить, как тульские торгово-развлекательные центры обеспечивают безопасность своих посетителей. Сразу оговоримся, мы не специалисты и ничего не утверждаем. Публикуем всё, что увидели своими глазами. Фото сделаны сегодня, 26 марта.

«Сарафан»

Один из самых старых торговых центров Тулы.

Рядом со входом скромно висит план эвакуации. Сразу и не заметишь!

Ни одного знака «Запасный выход» или же стрелок, указывающих в направлении заветной двери в запутанных коридорах ТЦ, нам встретить не удалось. Зато, согласно плану эвакуации, все запасные двери открыты. Это плюс.

Отправляемся на фудкорт. Каждый туляк знает, что именно здесь всегда находится самое большое количество людей. В центре зала значок «Выход» прямо над дверью, почему-то запертой. Ключ в двери. Оказалось, дверь ведет на балкон 2-го этажа, а значит, в деле спасения жизни в случае ЧП теоретически помочь может.

Интересуемся у сотрудников, а есть ли вообще эвакуационные пути из самого посещаемого зала ТЦ. Хрупкая девушка робко указывает на проем, который мы поначалу приняли за вход в подсобку.

Оказывается, пожарный кран и стрелку, указывающую на выход, ЗАКРЫЛИ ЖАЛЮЗИ:

ТРЦ «РИО»

Та же история. Ни одного значка, указывающего направления эвакуационного выхода «в случае чего», в ТРЦ нет.

Зато в избытке мужчин в темных костюмах. Вежливо поинтересовавшись, с какой целью мы снимаем помещения ТРЦ, мужчины с рациями в руках сопровождали нас на протяжении всего пути. Что-что, а служба охраны работает исправно.

Но вернемся к противопожарной безопасности и запасным выходам. Идем на фудкорт. Здесь, как всегда, многолюдно. Девушки по ту сторону прилавков с едой указывают нам направление эвакуационного выхода. Правда, у двери висит табличка «Служебный вход» и догадаться простому обывателю, что именно это путь к спасению в случае ЧП, будет непросто:

Помимо главного входа все этажи «РИО» связывает лестница, которую сотрудники магазинов искренне считают запасным выходом.

Идем в кино. Рядом со входом в кинозал висят планы эвакуации, рассмотреть которые в полутьме практически невозможно.

Других указателей нет, только одна противопожарная дверь с табличкой «Выход». Именно через него киноманы выходят после 22.00. Можно ли назвать его эвакуационным путем — вопрос.

ТРЦ «Макси»

Самый новый торговый центр Тулы, а, соответственно, и ожидали мы, что оборудован он по последнему слову техники, в том числе и в плане обеспечения безопасности. На первом этаже огромного ТРЦ буквально через каждые 5 метров белые стрелки на зеленом фоне указывают направления к запасным выходам.

Они, кстати, тоже открыты.

Воодушевившись, отправляемся на второй этаж. Именно здесь и фудкорт, и детский городок, и один из самых современных кинотеатров Тулы.

В холле кинотеатра таблички с указанием направления к запасным выходам. Но они не горят.

Идем по одной из стрелок. Странно, но огнеупорная дверь оказалась закрыта.

Идем к другому выходу — опять закрыто.

Сотрудница ТРЦ вежливо объясняет, что мы, вероятно, ошиблись, потому как это вход только для персонала и пройти можно, лишь приложив к замку электронную карту-ключ.

Следующая остановка — детский городок развлечений. На колоннах висят таблички, сообщающие посетителям, что в «Макси» есть Wi-fi. Единственную зеленую табличку с направлением движения в случае ЧС находим на колонне посреди аттракционов. Правда, наклейка закрыта огромным батутом. Как-то так.

На фудкорте ситуация похожая — нам удалось отыскать всего две таблички, причем одна из них стала плавным продолжением зеленого куста. Как ее будет возможно разглядеть посетителям, охваченным паникой, опять же остается загадкой.

Другая указывает путь к двери, тоже запертой на электронный замок. К слову сказать, подобные сюрпризы ожидали нас на каждом шагу.

Остается надеяться, что в случае опасности электронная система не подведет и вовремя сумеет открыть выход.

ТРЦ «Гостиный двор»

«Гостинка» расположена в самом центре Тулы, а потому по праву является рекордсменом по числу посетителей. На каждом этаже «Гостиного двора» обнаруживаем таблички с указанием путей при эвакуации. Что примечательно, они горят! Это плюс.

Отправляемся проверить эвакуационные выходы. Все двери открыты. На всех этажах.

По дороге спрашиваем посетителей, знают ли он, что делать во время эвакуации. Ни на минуту не задумываясь, они уверенно показывают в направлении лестниц или на знак «Эвакуационный выход».

ТЦ «Парадиз»

Казалось бы, и здесь сюрпризов нам ждать не стоит, но… Ни одной таблички с направлением движения в случае ЧС рядом с яркими вывесками магазинов нет. Но зато у каждого выхода на лестницу висит знак «Эвакуационный выход». Это плюс.

Сюрприз нас ожидал на третьем этаже. Сразу под вывеской «Запасный выход», горящей зеленым цветом, стояла переносная табличка, гласящая: «Проход закрыт, извините». Не извиняем!

опрос

Мы спросили у посетителей торговых центров, знают ли они о путях эвакуации и что делать в случае ЧП.

Николай Жуков – Обычно, приходя в торговый центр, о плохом ведь не думаешь. Но после событий в Кемерове приходится. 100% на лифте не надо спускаться. На каждом этаже в ТЦ висит план эвакуации. Мне пришлось изучать такие планы на занятиях в университете. Нам давали задания, так что даже делал фотографии и конспекты по этому поводу.

Софья Шлипень – Торгово-развлекательный центр — это место, где можно отдохнуть всей семьей или с друзьями. Поэтому людей здесь всегда много. Даже не задумывалась, что делать в случае эвакуации или ЧС. Наверное , вспомнить пути эвакуации или где находится ближайший выход на лестницу, обращать внимание на знаки. Если таковые, конечно, имеются.

Мария и Андрей Фроловы:

– У нас трое детей – 7, 10 и 11 лет. Практически каждые выходные мы с детьми ходим в торговые центры. До вчерашнего дня даже не задумывались, что вообще в ТЦ возможны какие-либо чрезвычайные ситуации. На каждом этаже висит план эвакуации. Можно по нему быстро сориентироваться. Конечно, если представить ужасную ситуацию и панику, то будем, скорее всего, искать знакомый выход, прежде всего, лестницу. Конечно, будем искать знаки «Эвакуационный выход». Но самое главное, это не паниковать, постараться взять себя в руки.

официально

26 марта Генпрокурор РФ поручил проверить пожарную безопасность в торговых центрах страны, а губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил прокуратуру внести в список также крупные спортивные и культурные объекты. Посмотрим, что покажет эта проверка.