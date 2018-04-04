В Туле пройдут региональные детские соревнования «Безопасное колесо»

Лучшие юные инспектора движения будут представлять Тульскую область на всероссийском этапе.

В субботу, 7 апреля, в 11.00, на базе «Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий» состоятся областные соревнования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2018».

Мероприятие организовано при поддержке министерства образования Тульской области, регионального Управления Госавтоинспекция и тульского «Центра дополнительного образования детей».

Ребятам предстоит пройти несколько испытаний на знание Правил дорожного движения, сигналов регулировщика, владение навыками оказания первой доврачебной помощи, а также продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда.

Команда-победитель будет представлять Тульскую область на Всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения.