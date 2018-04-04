На матче «Арсенал – Уфа» протестируют систему видеоидентификации болельщиков

На матче 25 тура РФПЛ «Арсенал» – «Уфа» в тестовом режиме будет работать система видеоидентификации болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Специальные устройства, которые повысят безопасность зрителей, установлены на всех входных группах Центрального стадиона.

При необходимости контролеры-распорядители окажут квалифицированную помощь. Болельщикам рекомендуется заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.