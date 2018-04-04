На матче «Арсенал – Уфа» протестируют систему видеоидентификации болельщиков
Специальные устройства установлены на всех входных группах Центрального стадиона.
На матче 25 тура РФПЛ «Арсенал» – «Уфа» в тестовом режиме будет работать система видеоидентификации болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Специальные устройства, которые повысят безопасность зрителей, установлены на всех входных группах Центрального стадиона.
При необходимости контролеры-распорядители окажут квалифицированную помощь. Болельщикам рекомендуется заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.
Матч «Арсенал» – «Уфа» состоится в ближайшую субботу, 7 апреля. Начало в 19.00.
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