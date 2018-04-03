Вода должна поступить в дома на улице Бондаренко к 20.00

Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остаются три жилых дома на улице Бондаренко с населением около 1350 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, теплоснабжение не нарушено, на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по замене участка трубопровода диаметром 100 мм. Возобновление подачи воды запланировано на 20.00.