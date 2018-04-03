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Тульские судебные приставы списали с банковского счёта должника 430 тысяч рублей

Тульские судебные приставы списали с банковского счёта должника 430 тысяч рублей

На протяжении нескольких лет мужчина не выплачивал алименты на содержание собственного ребёнка.

На исполнении в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Должник абсолютно не интересовался жизнью ребенка, финансово не помогал, в результате сумма долга составила порядка 430 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем были затребованы сведения о наличии у должника счетов в банках и кредитных организациях. Оказалось, что на имя мужчины зарегистрирован банковский счет, на котором находится сумма, необходимая для погашения задолженности.

В соответствии с положениями закона «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о взыскании денег. Задолженность по алиментам погашена в полном объеме. Также выяснилось, что должник официально трудоустроен и имеет постоянный доход. Теперь каждый месяц из заработной платы мужчины будут удерживаться средства на содержание ребёнка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 +1
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