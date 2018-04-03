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Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетит Ефремовский район

Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетит Ефремовский район

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области расскажет о мероприятиях по защите детства и проведёт приём граждан.

В понедельник, 9 апреля, запланирован рабочий визит уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой в Ефремовский район.

В актовом зале администрации районного центра по адресу: ул. Свердлова,  д. 43, в 13.00 пройдёт информационная кампания «Школа грамотного родителя» – Наталия Зыкова расскажет о самых актуальных вопросах сферы защиты детства.

В 15 часов, там же состоится личный прием граждан уполномоченным по вопросам защиты жилищных прав детей, защиты прав детей в сфере образования, здравоохранения и безопасности детей. Попасть на приём могут все желающие, предварительная запись не требуется.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 0
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Люди
Наталия Зыкова
Место
Тульская областьЕфремовский район

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