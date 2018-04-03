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Из-за коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы 1350 человек остались без воды
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы 1350 человек остались без воды

На месте работают специалисты «Тулгорводоканала» и оперативная группа МЧС.

3 апреля в 16.25 в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» обратились жители Пролетарского округа Тулы с жалобами на нарушение водоснабжения в многоквартирных домах на ул. Бондаренко.

В результате коммунальной аварии без водоснабжения остались 3 МКД с общим числом жителей около 1350 человек.

Теплоснабжение не нарушено.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады «Тулгорводоканала». Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в районе происшествия работает оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:46 +1
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Пролетарский округТула

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