В Пролетарском районе Тулы снова произошла коммунальная авария

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

На этот раз трубу прорвало на ул. Бондаренко.

3 апреля в Туле на ул. Бондаренко, 29 прорвало трубу. Из-за коммунальной аварии без воды остались жители шести близлежащих МКД, а в домах по улице Хворостухина — пониженное давление воды.

На месте аварии работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

Для координации действий восстановительных работ на место происшествия прибыла оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона регионального МЧС.

По словам главного начальника администрации Тулы по Пролетарскому округу Сергея Шестакова, причиной аварии стал износ сетей.

Окончание ремонтных работ запланировано на 18.00.

Жителям Пролетарского округа перебои с водой за последние дни уже порядком надоели. 2 апреля в районе улиц Хворостухина и Бондаренко тоже произошел прорыв трубы, без воды остались МКД на улицах Бондаренко, Матросова, Вильямса, Кутузова и прилегающих. К слову, ровно на этом же месте из-за просевшего грунта прорвало трубу и 30 марта.