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Тульские боксеры привезли медали из Орла

Тульские боксеры привезли медали из Орла

Завершился кубок Оренбургской областной организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. По итогам турнира в своих весовых категориях лучшими стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток» и команды Алексина: Артем Дьячков, Андрей Степанов, Вусал Марданов, Мурад Гиясов, Фарид Рзаев.

Даниил Мевлюдов, Ростислав Шумаков, Кирилл Морозов завоевали серебряные медали. Александр Бакланов, Артем Костылев, Эйят Мамедов  стали бронзовыми призерами Кубка. Тренируется спортсмены под руководством А. Малаалиева и А. Зайцева.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:56 +4
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