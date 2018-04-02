В Пролетарском районе Тулы из-за аварии снова нет холодной воды

В Пролетарском округе снова перебои с холодной водой – по предварительной информации, произошёл порыв водопровода в районе улиц Хворостухина и Бондаренко.

На месте работают аварийные бригады «Тулагорводоканала» – они выясняют причины аварии и принимают меры к устранению её последствий. Туляки сообщают об отсутствии воды на улицах Бондаренко, Матросова, Вильямса, Кутузова и прилегающих.

Напомним, предыдущее аварийное отключение воды в Пролетарском районе произошло три дня назад неподалёку от места предполагаемого порыва – на пересечении улиц Кирова и Хворостухина просевший грунт продавил трубу.