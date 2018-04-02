новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе Тулы из-за аварии снова нет холодной воды

В Пролетарском районе Тулы из-за аварии снова нет холодной воды

Причину отключения выясняют специалисты. Предположительно, на одном из участков произошёл порыв водопровода.

В Пролетарском округе снова перебои с холодной водой – по предварительной информации, произошёл порыв водопровода в районе улиц Хворостухина и Бондаренко.

На месте работают аварийные бригады «Тулагорводоканала» – они выясняют причины аварии и принимают меры к устранению её последствий. Туляки сообщают об отсутствии воды на улицах Бондаренко, Матросова, Вильямса, Кутузова и прилегающих.

Напомним, предыдущее аварийное отключение воды в Пролетарском районе произошло три дня назад неподалёку от места предполагаемого порыва – на пересечении улиц Кирова и Хворостухина просевший грунт продавил трубу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
водопроводпорыв водопроводакоммунальная аварияотключили водуаварийное отключение воды
Место
ТулаПролетарский округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Софья Макеева со скандалом покинула шоу «Холостяк»
Тулячка Софья Макеева со скандалом покинула шоу «Холостяк»
В Туле на Орловском шоссе женщина на Chevrolet Cruze сбила пешехода
В Туле на Орловском шоссе женщина на Chevrolet Cruze сбила пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.