Алексей Дюмин: Я лично проверю готовность дорожных служб к ремонтным работам

Тульская область получит из федерального бюджета 730 млн рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В правительстве региона обсудили участие Тульской области в федеральных программах и привлечение для их реализации денег из федерального бюджета. Губернатор Алексей Дюмин отметил, что участие региона в федеральных программах позволяет реализовывать большие планы и проекты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 госпрограмм, 1 федеральная целевая программа (ФЦП) реализуются в Тульской области в 2018 г.

25,5 млрд руб из средств федерального бюджета привлечено в регион за 2016-2017 гг.

13,2 млрд руб - общий объем финансирования Тульской области из федерального бюджета по всем программам в 2017 году

13,7 млрд руб. (+4%) - общий объем финансирования Тульской области из федерального бюджета по всем программам в 2018 году

По программе «Развитие транспортной системы» Тульская область получит из федерального бюджета 730 млн рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе на Тулу по программе выделено 351 млн. руб. В этом году средств будет на 18,5% больше, чем в прошлом, что является несомненным успехом, так как в реализации проекта участвуют далеко не все регионы страны: в 2018 году всего 34, а в ЦФО – всего 5.

По размеру финансирования Тульская область – вторая в России после Воронежской. А общий бюджет на эту программу с учетом софинансирования из бюджета области и муниципальных бюджетов составляет 1,566 млрд. руб. Запланирован ремонт 114 км дорог.

Еще 1,6 млн. руб. привлечены для финансирования объектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог. Финансирование по данной программе в течение 2018 года будет увеличено.

- Средства, выделенные на ремонт дорог, должны использоваться максимально эффективно. Я намерен проверить готовность дорожных служб к ремонтным работам, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Кстати, на днях Алексей Дюмин проинспектировал ремонт дорог в Туле. И нашел состояние тульских дорог удручающим.

По инициативе губернатора на портале «Открытый регион» заработал сервис «Тула-без ям!». Жители областного центра могут оставить на страницах сервиса свои обращения по поводу ям на дорогах Тулы. В 10-дневный срок администрация города обязана отреагировать на обращение. Глава региона Алексей Дюмин призывает туляков активнее пользоваться этим ресурсом, а главу администрации города – оперативно реагировать на все поступающие обращения.

Что касается других программ, то по словам зампреда правительства – министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, наибольший объем средств из федерального бюджета предусмотрен на реализацию программы «Социальная поддержка граждан» – чуть более 6 млрд рублей.

Это субвенции на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, и др.

Из этих средств 225 млн. руб пойдут на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего ребенка.

Как заверил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, средства, необходимые для осуществления социальных выплат, предусмотрены в полном объеме.

- Как обстоят дела с предоставлением квартир детям-сиротам? – уточнил губернатор у министра.

Андрей Филиппов сообщил, что в 2017 году им предоставлено 416 квартир. Это самый большой показатель за последние годы. С начала 2018 года детям-сиротам предоставлено 28 квартир в Донском, Ефремове, Туле, Ясногорске, Киреевске, пос. Первомайский Щекинского района. Министерство заключило госконтракты на приобретение в Туле в 2018 году 352 квартир.

Еще 8,5 млн. руб. предусмотрены на улучшение жилищных условий для 13 ветеранов боевых действий. Но, по словам министра, очередность для этой категории граждан еще сохраняется (133 человека).

11,2 млн. руб. выделены на улучшение жилищных условий для 17 семей с детьми-инвалидами. Очередность на новое жилье среди инвалидов и семей с детьми-инвалидами сохраняется (585 человек).

Большой объем средств предусмотрен по программе развития сельского хозяйства. В 2018 году это 1,1 млрд. руб., которые пойдут на субсидии сельхозпроизводителям на различные цели.

Зампред областного правительства – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев пояснил, что средства государственной поддержки будут направлены на поддержку растениеводства, садоводства, животноводства, а также на развитие сельских территорий и поддержку малых форм хозяйствования.

На программу «Развитие культуры и туризма до 2020 гг.» в 2018 году привлечено из федерального бюджета около 1 млрд руб. Это обусловлено финансированием строительства комплекса зданий в музее-усадьбе Ясная Поляна (830 млн. руб.). Более 150 млн. руб. запланированы на мероприятия по поводу 500-летия тульского кремля. А 77 млн. руб. – на создание и модернизацию клубов в сельской местности.

По программе «Развитие здравоохранения» предусмотрено 633 млн рублей, на 69,1% больше, чем в 2017 году. Большая часть средств – это субсидии на строительство двух корпусов детской областной больницы и нового корпуса перинатального центра – 332 млн. руб.

Кстати Тульская область вошла в число 22 регионов России, которым на 2018-2020 гг. выделены федеральные средства на софинансирование объектов капвложений по программе «Развитие здравоохранения». И является лидером по объему средств на эти цели - всего предусмотрено 1,5 млрд. руб.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» предусмотрено 360 млн. руб. Большая часть средств – это реализация еще одного масштабного приоритетного проекта – «Формирование комфортной городской среды». По нему объем финансирования из федерального бюджета в 2018 году составит 258 млн рублей. Предусмотрены субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков) на 8 млн. руб. В рамках этой программы продолжатся социальные выплаты молодым семьям на покупку жилья, федеральное софинасирование которых составит 68 млн. руб.

На программу «Развитие образования» предусмотрено 333 млн. руб. На эти средства планируется создавать дополнительные места дошкольных учреждениях и новых мест в общеобразовательных учреждениях.

По программе «Содействие занятости населения» предусмотрено 116 млн. руб. Тульская область вошла в число 5 субъектов, для которых в 2018 году предусмотрена эта субсидия.

По федеральной программе «Развитие судебной системы» Тульская область получит 100 млн. из федерального бюджета на строительство здания для Тульского областного суда. В этом году начинается активная стадия его строительства.