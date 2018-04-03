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Когда ограничат движение возле Центрального стадиона в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Когда ограничат движение возле Центрального стадиона в Туле

Публикуем даты домашних матчей «Арсенала».

7, 22 и 28 апреля, а также 13 мая в Туле пройдут домашние матчи ФК «Арсенал».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время спортивных состязаний будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта с 0.00 до 22.00, а с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина
  • и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

 

 

 


 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:20 +1
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