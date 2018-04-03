Фото Алексея Пирязева.
Когда ограничат движение возле Центрального стадиона в Туле
Публикуем даты домашних матчей «Арсенала».
7, 22 и 28 апреля, а также 13 мая в Туле пройдут домашние матчи ФК «Арсенал».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время спортивных состязаний будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта с 0.00 до 22.00, а с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:
- по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина
- и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.
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