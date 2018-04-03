Когда ограничат движение возле Центрального стадиона в Туле

7, 22 и 28 апреля, а также 13 мая в Туле пройдут домашние матчи ФК «Арсенал».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время спортивных состязаний будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта с 0.00 до 22.00, а с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств: