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Археолог о найденном в Туле древнем кладбище: Опасаться чумы не стоит
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Археолог о найденном в Туле древнем кладбище: Опасаться чумы не стоит

Руководитель экспедиции Алексей Свиридов пояснил, что найденные останки из вскрытых гробов не опасны.

Археолог Алексей Свиридов, руководитель археологической экспедиции, считает невозможным распространение чумы от останков XVIII века.

Напомним, древнее захоронение было найдено 2 апреля в центре Тулы при раскопках на Крестовоздвиженской площади. Сегодня археологи сообщили о 40 выкопанных гробах. 

Погребения до 1775 года теоретически могут быть заражены чумой. Однако Алексей Свиридов призвал туляков не беспокоиться:

- Период распада уже точно прошел. В почве это заболевание живет 60 дней.

Подробнее о находках плюс фото и видео смотрите по ссылке.

Галерея
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 1
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 2
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 3
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 4
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 5
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 6
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 7
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 8
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 9
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 10
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 11
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 12
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 13
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 14
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 15
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 16
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 17
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:40 0
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