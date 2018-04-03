Археолог о найденном в Туле древнем кладбище: Опасаться чумы не стоит

Археолог Алексей Свиридов, руководитель археологической экспедиции, считает невозможным распространение чумы от останков XVIII века.

Напомним, древнее захоронение было найдено 2 апреля в центре Тулы при раскопках на Крестовоздвиженской площади. Сегодня археологи сообщили о 40 выкопанных гробах.

Погребения до 1775 года теоретически могут быть заражены чумой. Однако Алексей Свиридов призвал туляков не беспокоиться:

- Период распада уже точно прошел. В почве это заболевание живет 60 дней.