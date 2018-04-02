Какие нарушения правил пожарной безопасности нашли в ТЦ «Тройка»

В Тульской области продолжается масштабная проверка торговых и развлекательных центров на соблюдение правил противопожарной безопасности. Сегодня сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили торговый центр «Тройка».

Комиссия детально осмотрела все четыре этажа, в том числе фитнес-клуб, кальянную, а также офисные помещения и торговые площади. Не обошли вниманием и лестничные пролёты.

Почти на каждом этаже одно и то же нарушение – использование вентиляционного помещения в качестве склада. В фитнес-клубе электрощитовые были переоборудованы в раздевалки, что также недопустимо.

Проверили и уровень звука аварийной сигнализации. На четвертом этаже она звучала тише положенного – в экстренных условиях ее бы услышали не все.

Еще одно важное нарушение – дымовые извещатели расположены очень близко к системам вентиляции, это может затруднить срабатывание автоматики на задымление.

– По нормам, расстояние от дымового извещателя до вентиляции должно быть не меньше метра. Здесь же они находятся рядом с кондиционером, то есть в случае пожара количества дыма будет не достаточно для своевременного срабатывания сигнализации, – поясняют сотрудники МЧС.

Также возникли вопросы и по поводу оснащения здания огнетушителями, в отдельных случаях они не были перезаправлены в срок, как того требуют условия эксплуатации (каждые пять лет).

Доводчики дверей, казалось бы не настолько важный элемент, но во время пожара он позволяет без участия людей закрываться дверям и не пропускать дым в соседние помещения. В ТЦ «Тройка» на некоторых дверях они были неисправны и не выполняли свою функцию.

На нескольких этажах торгового центра отсутствовали планы эвакуации, на других были, но нарисованные карандашом – в обоих случаях это нарушение.

Также в здании не обеспечено соответствие монтажа средств пожарной безопасности зданий требованиям нормативных документов, а помещение склада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, отсутствует пожарный извещатель.

Владелец здания ТРЦ «Тройка» Сергей Фролов заявил, что планы эвакуации уже заказали, но их не успели привезти. Что же касается других выявленных нарушений, он подчеркнул, что: «будут жестко сделаны выводы, люди будут наказаны. В будущем с арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, расторгнем договоры».

По результатам проверки прокуратурой Тульской области в адрес директора ООО ТЦ «Тройка посад» готовится представление. В отношении виновного должностного лица прокуратурой Центрального района Тулы рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Фактическое устранение нарушений в прокуратуре Центрального района Тулы оставлено на контроле.