Отремонтированный водопровод в Пролетарском районе Тулы продержался всего три дня

Новая коммунальная авария произошла на том же самом месте, что и 30 марта.

Как стало известно Myslo, порыв водопровода в Пролетарском районе Тулы произошёл на том же самом месте, что и три дня назад – в районе пересечения улиц Кирова и Хворостухина.

Труба диаметром 700 мм была некачественно отремонтирована – это стало причиной повторной аварии. Как сообщил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, рабочие переводят подачу воды на другую ветку и подключают насосную станцию второго подъема.

Вода должна поступить в дома туляков в течение ближайшего часа.

Ремонтные работы на аварийном участке уже начались. Предполагается, что на водоснабжение округа они не повлияют и перебоев с водой не будет.