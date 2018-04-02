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«Тулагорводоканал» рассказал о качестве воды в разных районах города

«Тулагорводоканал» рассказал о качестве воды в разных районах города

Самая мягкая вода – в Пролетарском районе, а самая прозрачная – в Советском.

Специалисты «Тулагорводоканала» с 26 по 30 марта провели заборы водопроводной воды в разных районах города и исследовали полученные образцы по различным показателям. Мутность тульской воды находится в пределах от 0,58 мг/дм (Советский район) до 0,92 мг/дм (Пролетарский район).

Самая мягкая вода в Пролетарском районе – 5,9 градусов жёсткости. Самая жёсткая – в Привокзальном: до 9,9. В Советском, Центральном и Зареченском районах максимальные значения по этому показателю составляют 9,5, 9,1 и 7,5 градусов соответственно.

Уровень содержания железа в воде варьируется от 0 до 0,15 мг/дм и находится в пределах нормы (0,3 мг/дм). Вредных бактерий различных видов ни в одном из образцов обнаружены не были.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:28 0
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