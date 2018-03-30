новости
новости
Регистрация
Тульские школьники изучают основы финансовой грамотности

Тульские школьники изучают основы финансовой грамотности

Масштабный проект Банка России проходит во многих учебных заведениях страны.

«Я мечтаю стать успешным финансистом». «Хочу открыть свое дело и грамотно развивать его». «Оплачу свое образование, не обращаясь за помощью к родителям». «Нельзя бездумно тратить деньги, нужно уметь инвестировать их». Этими и другими амбициозными мечтами тульские старшеклассники делятся после участия в тематических вебинарах проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности».

Весенняя сессия образовательного проекта Банка России в самом разгаре и продлится до 20 апреля по всей стране. Уроки, которые проходят в режиме реального времени, ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка – специалисты Банка России. Подключиться к тематическим вебинарам может любая школа, имеющая доступ в интернет и проектор. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

Старшеклассники тульского «Центра образования № 8» приняли участие в вебинаре «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования». По словам педагога образовательного учреждения Ульяны Федосовой, информация излагалась доступно, живо, с примерами. На интересующие вопросы лектор сразу же давал ответы. Теперь ребята ждут урока «Моя профессия – финансист», который запланирован на апрель.

В прошлом году по всей России было проведено 500 онлайн-уроков, в которых приняли участие 524500 учеников. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тульской области, в нашем регионе состоялось 267 занятий для 4800 учеников из 99 школ.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:55 0
Другие статьи по темам
Событие
онлайн-урокифинансовая грамотностьобразовательный проектБанк Россиитульские школы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут разрешить использование старого асфальта при ремонте дорог
В России могут разрешить использование старого асфальта при ремонте дорог
В выходные дни на территории Тульской области пройдут рейды ГИБДД
В выходные дни на территории Тульской области пройдут рейды ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.