Тульские школьники изучают основы финансовой грамотности

«Я мечтаю стать успешным финансистом». «Хочу открыть свое дело и грамотно развивать его». «Оплачу свое образование, не обращаясь за помощью к родителям». «Нельзя бездумно тратить деньги, нужно уметь инвестировать их». Этими и другими амбициозными мечтами тульские старшеклассники делятся после участия в тематических вебинарах проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности».

Весенняя сессия образовательного проекта Банка России в самом разгаре и продлится до 20 апреля по всей стране. Уроки, которые проходят в режиме реального времени, ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка – специалисты Банка России. Подключиться к тематическим вебинарам может любая школа, имеющая доступ в интернет и проектор. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

Старшеклассники тульского «Центра образования № 8» приняли участие в вебинаре «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования». По словам педагога образовательного учреждения Ульяны Федосовой, информация излагалась доступно, живо, с примерами. На интересующие вопросы лектор сразу же давал ответы. Теперь ребята ждут урока «Моя профессия – финансист», который запланирован на апрель.

В прошлом году по всей России было проведено 500 онлайн-уроков, в которых приняли участие 524500 учеников. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тульской области, в нашем регионе состоялось 267 занятий для 4800 учеников из 99 школ.