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В выходные дни на территории Тульской области пройдут рейды ГИБДД

В выходные дни на территории Тульской области пройдут рейды ГИБДД

Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей и проверять соблюдение правил перевозки детей.

Как сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в субботу и воскресенье в Туле и области пройдут профилактические мероприятия. Мероприятие «Самый главный пассажир» направлено на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей.

Во время рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут выявлять и пресекать факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Рейд пройдёт в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция напоминает, что за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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