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В Туле наградили юных спортсменов и тренеров
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле наградили юных спортсменов и тренеров

В это число вошли воспитанники спортшкол, успешно выступившие на всероссийских соревнованиях.

26 марта воспитанники и тренеры тульских спортивных школ «Восток» и «Юность» получили Благодарственные письма главы администрации города  и памятные подарки.

Среди награжденных юные спортсмены, которые успешно выступили на различных соревнованиях всероссийского уровня:

  • Александра Бобина, спортсменка МБУ «Спортивная школа «Восток», за I место на первенстве России по чир-спорту в дисциплине чир-фристайл-двойки;
  • Елизавета Бобина, спортсменка МБУ «Спортивная школа «Восток», за I место на первенстве России по чир-спорту в дисциплине чир-фристайл-двойки;
  • Елена Брежнева, тренер МБУ «Спортивная школа «Восток», за подготовку победителей первенства России по чир-спорту;
  • Владимир Козырев, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Восток», за II место на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек;
  • Антон Дороднов, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Юность», за II место на первенстве России по классическому жиму лежа среди юношей;
  • Владимир Петров, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Юность», за II место на первенстве России по самбо среди юношей.
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В Туле наградили юных спортсменов и тренеров, Фото: 1
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров, Фото: 2
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров, Фото: 3
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров, Фото: 4
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров, Фото: 5
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:57 +3
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