Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров
В это число вошли воспитанники спортшкол, успешно выступившие на всероссийских соревнованиях.
26 марта воспитанники и тренеры тульских спортивных школ «Восток» и «Юность» получили Благодарственные письма главы администрации города и памятные подарки.
Среди награжденных юные спортсмены, которые успешно выступили на различных соревнованиях всероссийского уровня:
- Александра Бобина, спортсменка МБУ «Спортивная школа «Восток», за I место на первенстве России по чир-спорту в дисциплине чир-фристайл-двойки;
- Елизавета Бобина, спортсменка МБУ «Спортивная школа «Восток», за I место на первенстве России по чир-спорту в дисциплине чир-фристайл-двойки;
- Елена Брежнева, тренер МБУ «Спортивная школа «Восток», за подготовку победителей первенства России по чир-спорту;
- Владимир Козырев, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Восток», за II место на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек;
- Антон Дороднов, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Юность», за II место на первенстве России по классическому жиму лежа среди юношей;
- Владимир Петров, спортсмен МБУ «Спортивная школа «Юность», за II место на первенстве России по самбо среди юношей.
Галерея
Другие статьи по темам
Место