Сегодня, 23 марта, в 11.10 произошло частичное обрушение кровли дома №15/2 по ул. Рихарда Зорге (Пролетарский округ Тулы). Просадка кровли произошла над одним из подъездов.

На месте работают спецслужбы, коммунальщики и представители администрации. Они расчищают кровлю от снега, разбирают обрушившуюся часть кровли.

Предположительно, кровля не выдержала веса скопившегося на ней снега: высота снежного покрова составляла там более 35 см. Крышу попросту никто не чистил.

В администрации Тулы собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В совещании участвовали руководство городской администрации, представители МЧС и управляющей компании РЭМС, в чьем ведении находился дом. Решается вопрос о том, кто будет проводить капитальный ремонт крыши в доме.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова заседание провел первый заместитель главы администрации Владислав Галкин.

По итогам КЧС приняты следующие решения:

УК «РЭМС» сегодня расчистить кровлю и накрыть участок армированной пленкой во избежание протекания;

до 10.00 24 марта УК «РЭМС» предоставить в администрацию города график проведения работ по восстановлению кровли;

из резервного фонда администрации города выделить средства на проведение ремонта кровли после предоставления сметы.

В настоящий момент нарушений в работе систем жизнеобеспечения в данном доме не зафиксировано.

Как пояснил глава теруправления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков, при ЧС, к счастью, никто не пострадал. Администрация города выделила средства для локализации очага обрушения. К вечеру поврежденный участок крыши затянут армированной пленкой, чтобы избежать протекания кровли в жилых квартирах. В целом же ликвидировать последствия обрушения обещали за 5-6 дней.

Представители УК РЭМС на месте происшествия рассказали корреспонденту Myslo, что балки, возможно, не выдержали тяжести снега, так как были повреждены жуком-короедом:

– Их плохо ошкурили от коры, когда делали крышу, два года назад мы уже восстанавливали такие балки во втором подъезде, — рассказала заместитель руководителя УК Валентина Рябова. – Теперь жук-короед проел балки в 4-м подъезде, балки сгнили.

Также представитель УК пояснила, что «скатные крыши не чистят, пока толщина снега не достигнет 30 см».

На вопрос корреспондента Myslo «А сколько таких домов в ведении вашей управляющей компании?» замдиректора РЭМС ответила: «А кто ж их сосчитает!»