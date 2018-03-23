Комфортная городская среда: за какие проекты благоустройства проголосовали туляки

18 марта в Туле и еще 10 муниципальных центрах проходило голосование по важным местным вопросам благоустройства общественных пространств.

23 марта в музее оружия объявили результаты этого голосования.

Напомним, что Тульская область в 2017 году стала одним из пилотных регионов по реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом РФ. Ее цель – создать комфортные условия для проживания граждан. По предложению Президента Владимира Путина действие программы продлили до 2022 года. В Тульской области ее выполнение находится под личным контролем губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В Туле по предложению жителей общественные муниципальные комиссии отобрали 10 общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве

• сквер ТНИТИ на ул. Болдина;

• общественное пространство перед Городским концертным залом;

• общественное пространство на пересечении ул. Советской и Фридриха Энгельса;

• «аллея фонтанов» по четной стороне пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова;

• вход в ЦПКиО им. П. П. Белоусова со стороны ул. Жаворонкова;

• общественное пространство по пр. Ленина между сквером на пл. Победы и ул. Болдина перед главным корпусом ТулГУ;

• общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала;

• Кировский сквер;

• Молодежный бульвар в Заречье;

• Пушкинский сквер.

Всего на благоустройство общественных мест по программе на 2018 год Туле выделено 50 млн руб. По предложению главы администрации Тулы Евгения Авилова все проекты выставили на рейтинговое голосование. К тому же проведение всенародного голосования – это обязательное условие реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

– Голосование по формированию комфортной городской среды — это первый наш такой опыт именно изучения общественного мнения жителей по благоустройству нашего города. Мы этот опыт и дальше будем развивать. Думаю, что на следующих выборах при изучении общественного мнения мы будем пользоваться этим инструментом. Я уверен, что сегодня он докажет свою целесообразность и справедливость. — сказал Евгений Авилов , когда опускал в урну свой бюллетень по проекту ФКГС.

В 2018 году будут благоустроены два объекта. Остальные обретут новый облик до 2022 года. Вот каким проектам туляки отдали предпочтение:

Это место еще недавно было «заставлено» различными палатками и кафе. Теперь здесь по предложению туляков будут созданы условия для проведения мероприятий, например в День студента. Предлагается обустроить безалкогольное кафе, задняя часть которого будет представлять собой амфитеатр. На ступенях можно будет сидеть и общаться. Проект благоустройства этого пространства разрабатывало бюро «Стрелка». Здесь предлагается также замена покрытия сквера, организация освещения, посадка деревьев, установка нового остановочного навеса и установка памятника выпускнику университета. Правда, идея памятника пока до конца не сформировалась. – Насколько внешний вид, помутневший пластик крыши и облупившаяся роспись перехода будут соответствовать предлагаемому проекту благоустройства? — поинтересовались присутствующие общественники. – Мы давно задумались о состоянии подземных переходов в Туле, – пояснил Владислав Галкин. – Их ремонт и содержание — дело очень затратное. Евгений Шубин давал рекомендации по различным современным «накрытиям» переходов. В 4-5 млн руб. обойдется ремонт только входной группы подземного перехода. Учитывая сегодняшние приоритеты — выполнение проекта «Тульская набережная» — внимание в первую очередь уделим переходу на ул. Мосина.

2. Сквер у ТНИТИ

По словам архитектора, тут предлагается замена тротуарного покрытия, организация торшерного освещения, установка скамеек и урн, удаление аварийных деревьев и посадка новых, установка дополнительного детского оборудования с резиновым покрытием под существующим оборудованием, установка спортивного оборудования, обустройство зоны отдыха для пожилых людей. Евгений Шубин, архитектор – В центре сквера будет трибуна или сооружение наподобие амфитеатра, чтобы можно было проводить и небольшие выступления или показывать театральные постановки, – добавил архитектор. Как пояснил первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин, по скверу ТНИТИ поступило самое большое количество предложений от жителей.

Помимо Тулы еще в девяти крупных городах региона – Новомосковске, Алексине, Богородицке, Донском, Ефремове, Кимовске, Киреевске, Узловой, Щёкино – проходило голосование за проекты благоустройства общественных пространств.

Например, в Новомосковске в голосовании участвовали парк «Березовая роща», Урванский лесопарк (в районе ул. Парковой), сквер Заводского района, сквер в районе гостиницы «Россия», парк имени 60-летия СССР.

В Алексине – сквер в микрорайоне Горушки на улице Арматурной, два парка – Петровский и Жалки, сквер Ратной Славы в старом городе и аллея Гордость Алексина.

В Узловой выбирали из пяти проектов территорий: парки культуры и отдыха машиностроителей и железнодорожников, скверы «Мы строим мир», «Героям России» и сквер ветеранов.

В Богородицке в опросных листах также было пять объектов: площадь Ленина и четыре сквера – Чернобыльский, воинов-интернационалистов, Героев войны и труда и Нескучный сад.

А в Щекино в опросные листы вошли парк «Лесная Поляна», сквер космонавтов, сквер в районе ГУЗ «Щекинская районная больница», сквер около детской городской больницы и сквер напротив музыкальной школы №1.