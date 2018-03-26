Фото Дмитрия Дзюбина.
В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома
ЧП случилось в ночь на 26 марта.
Как сообщают очевидцы, накануне ночью в поселке Молодежный (Пролетарский округ) обрушилось ограждение крыши многоквартирного дома №1 по ул. Центральной.
По словам жильцов, в доме недавно провели капитальный ремонт по программе «Народный бюджет».
Напомним, 23 марта в Пролетарском округе на улице Р. Зорге, 15/2 в пятиэтажке рухнула кровля. Крыша не выдержала скопившегося на ней снега.
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