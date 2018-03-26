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В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома
Фото Дмитрия Дзюбина.

В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома

ЧП случилось в ночь на 26 марта.

Как сообщают очевидцы, накануне ночью в поселке Молодежный (Пролетарский округ) обрушилось ограждение крыши многоквартирного дома №1 по ул. Центральной.

По словам жильцов, в доме недавно провели капитальный ремонт по программе «Народный бюджет».

 

Напомним, 23 марта в Пролетарском округе на улице Р. Зорге, 15/2 в пятиэтажке рухнула кровля. Крыша не выдержала скопившегося на ней снега.

 

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В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 1
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 2
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 3
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 4
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 5
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 6
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 7
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 8
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 9
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 10
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