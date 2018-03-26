В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома

Как сообщают очевидцы, накануне ночью в поселке Молодежный (Пролетарский округ) обрушилось ограждение крыши многоквартирного дома №1 по ул. Центральной.

По словам жильцов, в доме недавно провели капитальный ремонт по программе «Народный бюджет».

Напомним, 23 марта в Пролетарском округе на улице Р. Зорге, 15/2 в пятиэтажке рухнула кровля. Крыша не выдержала скопившегося на ней снега.