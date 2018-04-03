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Обрушение кровли дома в Туле: прокуратура возбудила дело против «РЭМС»
Фото Алексея Пирязева.

Обрушение кровли дома в Туле: прокуратура возбудила дело против «РЭМС»

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении директора и техника УК дела об административных правонарушениях.

Прокуратура Пролетарского района Тулы после обрушения кровли МКД № 15 корп. 2 по ул. Р. Зорге проверила УК «РЭМС» на соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе проверки установлено, что капитальный ремонт крыши пятиэтажного дома 1978 года постройки не проводился. Стропильная система крыши деревянная, перекрытия — железобетонные, покрытие — шиферное. Произошло обрушение стропильной системы.

Снежный покров на крыше признан значительным — до 30 см.

Еще 9 февраля гендиректору УК «РЭМС», обслуживающей МКД, прокуратура направляла требование кровлю очистить. Однако никаких мер руководство УК не приняло. Тогда 13 марта прокуратура внесла представление об устранении этих нарушений.

Но по состоянию на 23 марта работы по очистке кровли многоквартирного дома от снега и наледи, а также осмотры и текущий ремонт стропильной системы кровли проведены не были.

Кровля не выдержала веса снега и рухнула.

По результатам проверки прокуратурой Пролетарского района в отношении генерального директора компании и техника производственно-технического отдела ОАО фирма «РЭМС» возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений КоАП РФ», материалы проверки направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

В настоящее время ремонтные работы по восстановлению кровли дома выполняются.

Сюжет: В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки
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