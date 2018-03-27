Рухнувшую под тяжестью снега крышу тульского дома начали ремонтировать

Фото из архива MySlo

Напомним, после обрушения крыши пятиэтажки на улице Рихарда Зорге коммунальщики и чиновники пообещали в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам.

Как стало известно Myslo, рабочие подрядной организации ООО «ВК» провели демонтаж обрушенных элементов кровли и несущих конструкций на чердаке.

Все необходимые для дальнейшего ремонта материалы закуплены и доставлены на объект, начались работы по монтажу каркаса деревянных стропил.