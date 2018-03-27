Фото из архива MySlo
Рухнувшую под тяжестью снега крышу тульского дома начали ремонтировать
Кровля частично разобрана, необходимые материалы доставлены, начался монтаж каркаса деревянных стропил.
Напомним, после обрушения крыши пятиэтажки на улице Рихарда Зорге коммунальщики и чиновники пообещали в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам.
Как стало известно Myslo, рабочие подрядной организации ООО «ВК» провели демонтаж обрушенных элементов кровли и несущих конструкций на чердаке.
Все необходимые для дальнейшего ремонта материалы закуплены и доставлены на объект, начались работы по монтажу каркаса деревянных стропил.
вчера, в 10:28, 29 2152 2
23 марта, в 19:17, 34 2462 0
23 марта, в 18:31, 40 1503 4
23 марта, в 16:58, 51 8031 5
Другие статьи по темам
Место