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Прокуратура обязала УК «РЭМС» убрать снег с обрушившейся крыши ещё 13 марта
Фото из архива MySlo

Прокуратура обязала УК «РЭМС» убрать снег с обрушившейся крыши ещё 13 марта

По факту происшествия проводится проверка. Ситуация находится под контролем у прокурора области Александра Козлова.

По указанию прокурора области Александра Козлова сотрудники прокуратуры Пролетарского района Тулы проводят проверку по факту обрушения крыши дома № 15 по улице Р. Зорге.

Управляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» и главным управлением администрации города по Пролетарскому территориальному округу организованы меры по восстановлению крыши.

Оказалось, что первое предупреждение прокуратуры сотрудники УК «РЭМС» получили ещё девятого февраля – проверка показала, что на крыше скопилось большое количество снега. Генеральному директору организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

Спустя месяц, 13 марта, руководителю «РЭМС» было внесено представление с требованием провести работы по очистке кровли пятиэтажки от снега и наледи. По предварительным данным, обрушение стропильной системы крыши произошло из-за сильного скопления снега. Вероятно, коммунальщики проигнорировали требование правоохранителей.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация взята прокурором области на личный контроль.

Сюжет: В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки
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