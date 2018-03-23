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Итоги голосования: В Тульской области благоустроят 13 скверов

Итоги голосования: В Тульской области благоустроят 13 скверов

В этом году в рейтинговом голосовании 18 марта участвовали жители 10 муниципалитетов.

Итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных пространств в Тульской области озвучила сегодня региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко на заседании круглого стола.
 
В этом году в рейтинговом голосовании 18 марта участвовали жители 10 муниципалитетов. Первоначально люди предлагали территории, которые нуждаются в благоустройстве (всего 70 объектов). Конкурсная комиссия отобрала 50 предложений, далее для них были разработаны дизайн-проекты и вынесены на голосование.
 
– 314 тысяч жителей в возрасте от 14 лет участвовали в рейтинговом голосовании и выбрали 13 общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году, — пояснила Элеонора Шевченко.
 
Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
 
В Алексине в голосовании приняли 17 376 жителей. Большинством голосов было решено, что в этом году ремонт пройдет в сквере Горушки на ул. Арматурной. Сквер набрал более 7 тысяч голосов.
 
В Туле участвовали в голосовании 132 тысячи туляков. Первое место занял проект благоустройства сквера перед главным корпусом ТулГУ — более 42 тысяч голосов. Второе — сквер перед ТНИТИ.
 
– Сметы по объектам уже есть. 20 млн рублей направим на ремонт сквера ТулГУ и 24,34 млн на сквер ТНИТИ. Если будет возможность, реализуем и третий проект. Кстати, на третьем месте оказалось пространство входа в парк на ул. Жаворонкова, — пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.
 
В Новомосковске в этом году будет благоустроен сквер Заводского района и у гостиницы «Россия». В голосовании приняли участие около 30 тыс человек.
 
В Ефремове приведут в порядок парк им. Бунина. На втором месте — сквер им. Ленина. 
 
– В парке Бунина уже проведена большая ландшафтная работа. В планах расширение парка за счет неосвоенных пространств, проект обойдется в 7,7 млн рублей. За счет спонсоров планируется установить в парке скульптуру многодетной семьи, – рассказал глава города Сергей Балтабаев.
 
В Узловой в выборе общественных пространств участвовали 23,19 тыс. человек. Победил проект благоустройства машиностроительного парка. На втором месте — сквер Героев.
 
– Парк будет благоустроен в этом году. Благодарю жителей за такую активность! – сказал глава района Николай Терехов.
 
В Донском в этом году благоустроят сквер им. Крылова.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:59 −2
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