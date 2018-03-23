Итоги голосования: В Тульской области благоустроят 13 скверов

Итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных пространств в Тульской области озвучила сегодня региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко на заседании круглого стола.

В этом году в рейтинговом голосовании 18 марта участвовали жители 10 муниципалитетов. Первоначально люди предлагали территории, которые нуждаются в благоустройстве (всего 70 объектов). Конкурсная комиссия отобрала 50 предложений, далее для них были разработаны дизайн-проекты и вынесены на голосование.

– 314 тысяч жителей в возрасте от 14 лет участвовали в рейтинговом голосовании и выбрали 13 общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году, — пояснила Элеонора Шевченко.

Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Алексине в голосовании приняли 17 376 жителей. Большинством голосов было решено, что в этом году ремонт пройдет в сквере Горушки на ул. Арматурной. Сквер набрал более 7 тысяч голосов.

В Туле участвовали в голосовании 132 тысячи туляков. Первое место занял проект благоустройства сквера перед главным корпусом ТулГУ — более 42 тысяч голосов. Второе — сквер перед ТНИТИ.

– Сметы по объектам уже есть. 20 млн рублей направим на ремонт сквера ТулГУ и 24,34 млн на сквер ТНИТИ. Если будет возможность, реализуем и третий проект. Кстати, на третьем месте оказалось пространство входа в парк на ул. Жаворонкова, — пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

В Новомосковске в этом году будет благоустроен сквер Заводского района и у гостиницы «Россия». В голосовании приняли участие около 30 тыс человек.

В Ефремове приведут в порядок парк им. Бунина. На втором месте — сквер им. Ленина.