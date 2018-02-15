10 проектов благоустройства общественных пространств Тулы. Что выберут жители?

На общегородском голосовании 18 марта будут тулякам придется выбрать три из предложенных десяти проектов. Раскрываем подробности каждого.

Для начала вспомним, что Тульская область в 2017 году стала одним из пилотных регионов по реализации приоритетной программы «Формирование городской комфортной среды», инициированной президентом РФ. Ее цель – создать комфортные условия для проживания граждан. По предложению президента Владимира Путина действие программы продлили до 2022 года. В Тульской области ее выполнение находится под личным контролем губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Сейчас заканчивается формирование программы на 2018 год. Например, в Туле общественными муниципальными комиссиями отобраны 76 дворов, которые будут благоустроены в 2018 году. Для них подготовлены дизайн-проекты. Их представят жителям на согласование после 20 февраля. Отобрали на комиссиях и 10 общественных пространств, которые, по предложению туляков, нуждаются в благоустройстве:

сквер ТНИТИ на ул. Болдина;

общественное пространство перед Городским концертным залом;

общественное пространство на пересечении ул. Советской и Фридриха Энгельса.

«аллея фонтанов» по четной стороне пр, Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова;

вход в ЦПКиО им. П. П. Белоусова со стороны ул. Жаворонкова;

общественное пространство по пр. Ленина между сквером на пл. Победы и ул. Болдина перед главным корпусом ТулГУ;

общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала;

Кировский сквер;

Молодежный бульвар в Заречье;

Пушкинский сквер.

Всего на благоустройство общественных мест по программе на 2018 год Туле выделено 50 млн. руб. Какому проекту отдать предпочтение именно сейчас?

7 февраля состоялся Штаб по развитию города-героя Тулы. В повестке было два вопроса – проект «Формирование городской комфортной среды» и развитие дорожно-транспортной системы города («Слобода» писала об этом в номере от 14 февраля 2018 г.).

После бурных дискуссий глава администрации Тулы Евгений Авилов предложил вынести на всенародное общегородское голосование вопросы, которые касаются всех туляков.

- Мы знаем, как важно получить поддержку большинства, чтобы было абсолютное понимание – это запрос туляков! В этом году несколько изменился порядок предоставления средств из федерального бюджета по данной программе. Теперь мы должны определять общественные пространства для благоустройства не только по заявкам жителей и в соответствии с решениями комиссии. Проведение всенародного голосования - это обязательное условие реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Поэтому предлагаю провести 18 марта опрос жителей по вопросам благоустройства и организации работы транспорта. Таким образом, самые животрепещущие городские вопросы будут решаться при самом непосредственном участии туляков.

Это полностью соответствует посылу губернатора Алексея Дюмина, озвученного в Послании депутатам облдумы: пусть люди сами решают судьбу своих территорий, - сказал тогда Евгений Авилов.

15 февраля на заседании общественных муниципальных комиссий Евгений Шубин, советник-наставник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы, представил дизайн-проекты благоустройства десяти общественных пространств.

Cквер ТНИТИ на ул. Болдина. Площадь благоустройства 10660 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

По словам архитектора, тут предлагается замена тротуарного покрытия, организация торшерного освещения, установка скамеек и урн, удаление аварийных деревьев и посадка новых, установка дополнительного детского оборудования с резиновым покрытием под существующим оборудованием, установка спортивного оборудования, обустройство зоны отдыха для пожилых людей.

Евгений Шубин, архитектор - В центре сквера будет трибуна или сооружение наподобие амфитеатра, чтобы можно было проводить и небольшие выступления или театральные постановки, - добавил архитектор.

Как пояснил первый зам. главы администрации Тулы Владислав Галкин, по скверу ТНИТИ поступило самое большое количество предложений от жителей.

«Пятачок» на пересечении ул. Ф. Энгельса и ул. Советской у ТЦ «Утюг». Площадь благоустройства 1500 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Тут предполагается «выпрямить» пешеходные дорожки, организовать торшерное освещение, поставить скамейки и урны, убрать аварийные деревья и посадить новые крупномеры, обустроить стационарные цветочницы.

Памятный знак, посвященный первой политической забастовке в Туле 1903 года, предлагается перенести на 10-15 метров дальше от проезжей части.

Также будет уменьшена зона платной муниципальной парковки - чтобы она не «разрезала» пешеходные дорожки.

На вопрос – уберут ли с этой площадки палатки? – Владислав Галкин пояснил, что предприниматели участвовали в конкурсах на аренду земельных участков, честно их выиграли и имеют законное право заниматься здесь бизнесом. Но, конечно, привести свой павильон в порядок – чтобы он был чистым и территория вокруг него тоже – предприниматель обязан.

Молодежный бульвар в Заречье на ул. Галкина, 31-35. Площадь благоустройства 10408 кв. м.

КАК СЕЙЧАС

КАК БУДЕТ

Планируемые виды работ: замена тротуарного покрытия, сооружение арт-объектов, устройство площадки для творчества и оригинальных цветочных клумб.

Напомним, что НИИ «Стрела» профинансировала некоторые работы по ремонту этого бульвара – были отремонтированы подпорные стенки и малые архитектурные формы. А «Слобода» вместе с жителями в 2016 году посадили тут Аллею Доброты-2 из 50 лип.

«Аллея фонтанов» на пр. Ленина, от ул. Жаворонкова до ул. Первомайской. Площадь благоустройства 15240 кв.м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Евгений Шубин, архитектор - Фонтаны тут пришли в негодность, обрушается их облицовка. Предлагаем заменить тротуарное покрытие, торшерное освещение, установить новые скамейки для отдыха, провести реконструкцию озеленения с удалением аварийных деревьев и посадкой новых, упорядочить автопарковку вдоль проспекта и во внутренних карманах, - предложил архитектор.

Как пояснил Владислав Галкин, фонтаны тут восстанавливать не будут.

Вход в центральный парк со стороны ул. Жаворонкова. Площадь благоустройства 5854 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Планируемые виды работ: замена тротуарного и плиточного покрытия, торшерного освещения, установка декоративной скульптуры из нержавеющей стали.

По словам архитектора, на декоративной скульптуре должна быть реклама парка, потому что никаких других обозначений и знаковых объектов тут нет. В то время как на ул. Первомайской стоит памятник Вересаеву, а там, где был главный вход в парк, будет установлена Триумальная арка.

Пушкинский сквер. Площадь благоустройства 4000 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Это сквер сейчас темный и непопулярный у туляков, хотя место может быть очень уютным. Тут предлагается заменить тротуарное покрытие, установить торшерное освещение, установить новые скамейки и урны, удалить аварийные деревья и посадить новые.

На вопрос общественников, что будет с кафе, которое располагается в сквере, но давным-давно не работает, Владислав Галкин пояснил, что с собственником будут работать, чтобы здание не портило концепцию обновленного сквера.

Кировский сквер. Площадь благоустройства 25426 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Планируемые виды работ: замена тротуарного покрытия и торшерного освещения, установка новых скамеек для отдыха и урн, установка детского и спортивного оборудования, реконструкция озеленения с удалением аварийных деревьев и посадкой новых, упорядочение и устройство автопарковок вдоль ул. Кирова.

Владимслав Галкин - В Кировском сквере будет сохранен фонтан. Он и сейчас функционирует, но требует ремонта, - пояснил Владислав Галкин.

Александр Рогов - Наше территориальное общественное самоуправление выступило с предложением облагородить Кировский сквер. Это единственное большое пространство в нашем районе, вроде и не в заброшенном состоянии, но пустой и неживой сейчас, там кроме одной детской площадки нет ничего. Мы хотим вдохнуть в него жизнь. Активисты ТОСа выходили со старшими по домам к жителям, проводили собрания в МКД, свои предложения по благоустройству мы отнесли в администрацию округа, - рассказал Александр Рогов, председатель ТОС «Кировский» Пролетарского округа Тулы. – Надеемся, наш проект победит.

Площадка около пригородных касс Московского вокзала. Площадь благоустройства 3000 кв. м

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Планируемые виды работ: снос нестационарных торговых объектов, замена тротуарного покрытия (плитка), устройство газонов с посадкой деревьев и кустарников, установка остановочных павильонов, упорядочение автомобильных парковок для такси и личного автотранспорта.

Предпринимателям, работающим на этом участке, будет предложена интеграция существующих объектов в общую концепцию благоустройства.

Пространство перед Городским концертным залом. Площадь благоустройства 14975 кв. м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Здесь будут созданы комфортная пешеходная зона, локальные рекреационные пространства и автомобильные эко-парковки, посажены новые деревья и кустарники, установлены новое освещение и остановочный навес.

За зданием ГКЗ будет организован проезд для автотранспорта. Изменения коснутся также и территории, выходящей на улицу Коминтерна: напомним, сейчас там находится торговый комплекс «Подкова».

Этот проект разрабатывало архитектурное бюро «Стрелка», которое работало над проектом «Тульская набережная». И из всех 10 проектов он самый финансово емкий – ориентировочно на него требуется около 40 млн. руб.

Татьяна Авдюшина - Это место – практически самый центр Тулы. А получается, что из музейного квартала, красивой обновленной «Тульской набережной» туляки и гости попадут в прошлое? Нет, тут должно быть новое креативное зеленое пространство для людей! – считает Татьяна Авдюшина, председатель ТОС «Лидер» Советского района Тулы. – Это место должно вызывать ощущение праздника. Поэтому мы предложили этот проект включить в программы «Формирование комфортной городской среды».

10. Сквер перед главным корпусом ТулГУ (остановка «Автовокзал»). Площадь благоустройства 7580 кв.м.

КАК СЕЙЧАС:

КАК БУДЕТ:

Это еще недавно было «заставлено» различными палатками и кафе. Теперь здесь по предложению туляков будут созданы условия для проведения мероприятий, например, в День студента. Предлагается обустроить безалкогольное кафе, задняя часть которого будет представлять собой амфитеатр. На ступенях можно сидеть и общаться.

Проект благоустройства для этого пространства также разрабатывало бюро «Стрелка». Здесь предлагается также замена покрытия сквера, организация освещения, посадка деревьев, установка нового остановочного навеса и установка памятника выпускнику университета. Правда, идея памятника пока до конца не сформировалась.

– Насколько внешний вид, помутневший пластик крыши и облупившаяся роспись перехода будет соответствовать предлагаемому проекту благоустройства? — поинтересовались присутствующие общественники.

- Мы давно задумались о состоянии подземных переходов в Туле, - пояснил Владислав Галкин. - Их ремонт и содержание — дело очень затратное. Евгений Шубин давал рекомендации по различным современным «накрытиям» переходов. В 4-5 млн руб. обойдется ремонт только входной группы подземного перехода. Учитывая сегодняшние приоритеты — выполнение проекта «Тульская набережная» — внимание в первую очередь уделим переходу на ул. Мосина.

Члены общественных муниципальных комиссий утвердили концепции дизайн-проектов 10 общественных пространств для проведения общегородского опроса. А также утвердили дату проведения этого опроса – 18 марта 2018 года.

Итак, 18 марта в опросном листе тулякам предложат выбрать три из 10 представленных проекта благоустройства. По результатам опроса все проекты займут места от 1-го до 10-го.

Затем комиссия оценит стоимость работ каждого проекта. Исходя из финансирования программы «Формирование городской комфортной среды» в части общественных пространств на 2018 год – 50 млн. руб. – будут определены проекты для реализации в этом году. Возможно, получат одобрение туляков несколько недорогих проектов, а может быть, поддержку получит один, но «весомый» по финансовым затратам.

Евгений Авилов разъяснил, как будет проходить опрос:

Евгений Авилов - Оба голосования – и по благоустройству, и по работе транспорта – мы будем проводить 18 марта. Чтобы не было очередей, чтобы горожане не тратили на эту процедуру много времени, запущена процедура предварительной регистрации по месту работы. Вы можете получить талоны предварительной регистрации с индивидуальным номером. 18 марта на счетном участке туляки смогут обменять талон на лист для голосования.

Евгений Авилов отметил также, что в других муниципалитетах области также проходят общегородские опросы, поэтому для удобства жителей и экономии бюджетных средств талон предварительной регистрации будет общим и для Тулы, и для Алексина, и для Новомосковска, и для других муниципалитетов. Номера талонов уникальные для всей области. Поэтому человек, работающий в Туле, сможет получить талон предварительной регистрации по месту работы, а поучаствовать в опросе уже в том месте, в котором живет.

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