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В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки
Фото Алексея Пирязева.

В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки

По предварительным данным, высота снежного покрова на крыше была более 35 сантиметров.

23 марта в Туле на ул. Рихарда Зорге в пятиэтажном доме №15/2 обрушилась часть кровли. По предварительным данным, причиной обрушения стало большое скопление снега на крыше. По словам очевидцев, высота снежного покрова была более 35 сантиметров.

В происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники городской службы спасения, администрации города и управляющей компании, обслуживающей дом.

Галерея
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 1
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 2
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 3
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 4
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 5
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 6
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 7
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 8
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 9
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 10
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 11
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 12
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 13
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 14
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 15
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 16
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 17
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 18
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 19
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 20
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 21
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 22
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 23
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 24
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 25
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 26
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 27
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 28
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 29
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 30
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 31
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 32
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 33
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 34
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 35
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 36
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 37
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 38
Обрушение кровли на ул. Рихарда Зорге, Фото: 39
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Сюжет: В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки
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