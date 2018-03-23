Фото Алексея Пирязева.
В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки
По предварительным данным, высота снежного покрова на крыше была более 35 сантиметров.
23 марта в Туле на ул. Рихарда Зорге в пятиэтажном доме №15/2 обрушилась часть кровли. По предварительным данным, причиной обрушения стало большое скопление снега на крыше. По словам очевидцев, высота снежного покрова была более 35 сантиметров.
В происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники городской службы спасения, администрации города и управляющей компании, обслуживающей дом.
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