В Туле из-за снега обрушилась кровля пятиэтажки

Фото Алексея Пирязева.

По предварительным данным, высота снежного покрова на крыше была более 35 сантиметров.

23 марта в Туле на ул. Рихарда Зорге в пятиэтажном доме №15/2 обрушилась часть кровли. По предварительным данным, причиной обрушения стало большое скопление снега на крыше. По словам очевидцев, высота снежного покрова была более 35 сантиметров.

В происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники городской службы спасения, администрации города и управляющей компании, обслуживающей дом.