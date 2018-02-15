Тульские подземные переходы требуют ремонта

Фото Алексея Пирязева.

Об этом заявил первый зам. главы администрации Тулы Владислав Галкин.

15 февраля состоялось заседание муниципальных общественных комиссий. На нем утверждали дизайн-проекты благоустройства 10 общественных мест в Туле, которые по итогам первого этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были отобраны для работ в 2018 году.

Представлял проекты Евгений Евстафьевич Шубин, советник-наставник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы.

При представлении проекта благоустройства сквера перед главный корпусом ТулГУ (остановка «Автовокзал») у представителей общественности возник вопрос о состоянии подземных переходов и их внешнем виде.

– Насколько внешний вид, помутневший пластик крыши и облупившаяся роспись перехода будет соответствовать предлагаемому проекту благоустройства? — интересовались присутствующие.

Напомним, переход на проспекте Ленина — ул. Станиславского и Болдина ремонтировали 10 лет назад. Тогда над ним появилась пластиковая крыша. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году этот переход расписали рисунками военной тематики.

Другие три перехода были расписаны к юбилею Тулы в 2016-м. И тоже на тему войны.

За два-три года краска поблекла, местами осыпалась. И подземки приобрели «нетоварный» вид.

В ноябре 2017 года глава администрации Тулы Евгений Авилов дал указание привести в порядок все переходы: убрать там незаконно расклеенные объявления и мусор, заасфальтировать переход на ост. «Ул. Мосина» (за его содержание отвечает подрядчик, с которым заключен двухлетний контракт).

Похоже, указание главы администрации выполнено не было, потому что сегодня на заседании Владислав Галкин заявил следующее:

– Мы давно задумались о состоянии подземных переходов в Туле. Их ремонт и содержание — дело очень затратное. Евгений Евстафьевич Шубин давал рекомендации по различным современным «накрытиям» переходов. В 4-5 млн руб. обойдется ремонт только входной группы подземного перехода. Учитывая сегодняшние приоритеты — выполнение проекта «Тульская набережная» — внимание в первую очередь уделим переходу на ул. Мосина.

По словам Галкина, на этом переходе нормальная гранитная облицовка, требующая небольшой реконструкции и очистки. Сам переход требует только асфальтирования пешеходной дорожки. Кстати, эти работы подрядчик должен был выполнить еще в 2017 году. Но, похоже, погодные условия не позволили провести асфальтирование, и работы перенесены на 2018 год.

– Обещать отремонтировать все переходы в 2018 году мы не можем. Что касается других переходов, то там надо менять «бочки» (пластиковое покрытие входной группы. — Прим. авт.). Они диссонируют с окружающей действительностью, — согласился с общественниками Владислав Галкин. Но называть хотя бы ориентировочно сроки замены «бочек» не стал.

Напомним также, что помимо чисто эстетического негатива эти самые «бочки» могут представлять опасность. Как, например, недавно обрушившиеся под тяжестью снега в столице строительные леса на станции метро «1905 года»:

К слову, вот сколько снега на крыше перехода на улице Станиславского. Снимок сделан сегодня, 15 февраля:

Как пояснил после заседания Евгений Шубин, он, как архитектор, давно высказывал предложения убрать граффити с подземных переходов, так как они уродуют вид города. Монументальная живопись, по мнению архитектора, не имеет ничего общего с тем, что «украшает» тульские переходы.