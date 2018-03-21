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В Туле закончено проектирование второй очереди Восточного обвода
Фото из архива Myslo.

В Туле закончено проектирование второй очереди Восточного обвода

После выделения финансирования планируется приступить к строительству дороги.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на пресс-конференции рассказал, что закончено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству второй очереди Восточного обхода в Туле.

Сейчас ведется работа с Федеральным дорожным агентством для выделения финансирования на строительно-монтажные работы.

После выделения средств планируется приступить к строительству.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 +10
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