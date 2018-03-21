Туляк: «Глава района Сергей Шестаков обещал открутить мне голову, если я продолжу жаловаться»

В редакцию Myslo обратился туляк Борис Кочетов, который представляет интересы своего тестя – инвалида 1-й группы. Несколько лет мужчины пытаются добиться ремонта дороги в 4-м Дачном проезде (Пролетарский округ Тулы). Туляк считает, что его жалобы вывели из себя главу округа Сергея Шесткова. По мнению Кочетова, ситуация достигла пика, когда он написал очередную жалобу на Шестакова уже на имя губернатора региона.

– Первого марта позвонил мой работодатель и настойчиво предложил уволиться по собственному желанию. Я считаю, что мое увольнение связано с неоднократными попытками добиться ремонта нашей дороги, — поясняет Борис Кочетов. — Лишаться работы я не хотел, но мне пришлось это сделать.

Борис рассказал, что в разговоре с ним его руководитель намекнул, что его «попросили» уволить Кочетова. Мужчина считает, что это также дело рук Шестакова.

Через несколько дней, 6 марта, на телефон Кочетова поступил еще один звонок. На другом конце провода был человек, голос которого похож на голос Сергея Шестакова. Борис Кочетов уверяет, что звонил ему именно глава Пролетарского округа.

– Он сказал, что проломит мне голову, если я еще раз напишу обращение губернатору Тульской области. Дело в том, что я являюсь законным представителем интересов своего тестя — инвалида первой группы, от имени которого я неоднократно обращался в администрацию Тулы с целью ремонта дороги от дома №7 до дома №15 по 4-му Дачному проезду.

В частности фраза звучала так:

«Еще раз за инвалида подпишешься, я тебе голову откручу, понял, [нецензурная брань], уродец? Я на тебя в суд подам [нецензурная брань] за то, что ты написал на меня, что я там с инвалидом встречался и матом ругался. Ты меня понял? Говнюк! Я с тобой встречусь в суде, и моральный вред за то, что ты меня оскорбил, ты мне возместишь! Ты меня унизил, написал, что я с тобой ругался матом, посылал. Я был у твоего инвалида в квартире, я видел, как он живет. У меня видео есть. Я тебе всё сказал».

Вот эта запись:

Борис воспринял поступившие угрозы реально и написал заявления в полицию и прокуратуру Тульской области. Также он довел информацию и запись телефонного разговора до администрации регионального центра.