В Туле на Крестовоздвиженской площади до июля ограничат остановку и стоянку транспорта
Это связано с благоустройством набережной Упы и улицы Металлистов.
В Туле на Крестовоздвиженской площади будет ограничена остановка и стоянка транспорта. Ограничение связано с проведением работ по благоустройству набережной реки Упы и улицы Металлистов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 22 марта с 00.00 по 1 июля до 23.00 по Крестовоздвиженской площади на следующих участках:
- от Денисовского переулка до ул. Революции;
- от ул. Революции до ул. Менделеевской.
Напомним, также с 22 марта на Крестовоздвиженской площади изменится смеха движения транспорта.
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