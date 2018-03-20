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В Туле на Крестовоздвиженской площади до июля ограничат остановку и стоянку транспорта

В Туле на Крестовоздвиженской площади до июля ограничат остановку и стоянку транспорта

Это связано с благоустройством набережной Упы и улицы Металлистов.

В Туле на Крестовоздвиженской площади будет ограничена остановка и стоянка транспорта. Ограничение связано с проведением работ по благоустройству набережной реки Упы и улицы Металлистов. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 22 марта с 00.00 по 1 июля до 23.00 по Крестовоздвиженской площади на следующих участках:

  • от Денисовского переулка до ул. Революции;
  • от ул. Революции до ул. Менделеевской.

Напомним, также с 22 марта на Крестовоздвиженской площади изменится смеха движения транспорта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 +2
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