В Туле на Крестовоздвиженской площади до июля ограничат остановку и стоянку транспорта

Это связано с благоустройством набережной Упы и улицы Металлистов.

В Туле на Крестовоздвиженской площади будет ограничена остановка и стоянка транспорта. Ограничение связано с проведением работ по благоустройству набережной реки Упы и улицы Металлистов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 22 марта с 00.00 по 1 июля до 23.00 по Крестовоздвиженской площади на следующих участках:

от Денисовского переулка до ул. Революции;

от ул. Революции до ул. Менделеевской.

Напомним, также с 22 марта на Крестовоздвиженской площади изменится смеха движения транспорта.