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В Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта

В Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта

Изменения вступят в силу с 22 марта.

С 22 марта в Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Внесение изменений в схему организации дорожного движения на данном участке связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с приведенной на рисунке схемой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:44 +2
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