В Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта
Изменения вступят в силу с 22 марта.
С 22 марта в Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Внесение изменений в схему организации дорожного движения на данном участке связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций.
Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с приведенной на рисунке схемой.
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