В Тульской области предложили изменить налог для букмекерских контор и ставок тотализатора

В законопроекте предусматривается увеличение размеров ставок налога до максимально возможных.

Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу проект закона Тульской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Тульской области «О ставках налога на игорный бизнес».

Законопроект разработан для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В документе предусматривается увеличение размеров ставок налога до максимально возможных.

Также устанавливаются размеры ставок для двух новых объектов налогообложения: процессингового центра интерактивных ставок тотализатора и процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы.

Вступление в силу закона предполагается с 1-го числа нового налогового периода: по налогу на игорный бизнес это один месяц, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.